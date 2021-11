Covid Campania, 1.154 contagi e 6 morti: bollettino di sabato 27 novembre 2021 Sono 1.154 i nuovi positivi al Covid in Campania su 29.695 test esaminati: il tasso di incidenza si attesta al 3,88%, quasi un punto più di ieri (2,99).

Crescono purtroppo i contagi Covid in Campania: il bollettino dell'unità di crisi della Regione emesso oggi, 27 novembre, sui dati di ieri, riporta 1.154 nuovi positivi al Coronavirus, uno dei numeri più alti degli ultimi sei mesi. I poco più di 1.100 contagi sono stati riscontrati a seguito di 29.695 test molecolari e antigenici effettuati in regione. Sono 6 i deceduti a causa del Covid, 3 ieri e altri 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Il tasso di incidenza si attesta al 3,88%, quasi un punto più di ieri (2,99).

Il bollettino dei posti letto su base regionale indica i che i posti letto di terapia intensiva occupati sono 25 (+2), quelli di degenza 298 (+1).

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 25

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 298(*)

Posti letto Covid e Offerta privata.

