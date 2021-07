Cluster di Coronavirus a causa di un campo estivo: otto ragazzi di Avellino e provincia sono risultati positivi al Sars-Cov-2 dopo aver preso parte a un campo estivo a Manfredonia, nella provincia di Foggia, in Puglia. A confermarlo è stata anche l'Asl di Avellino: i ragazzi positivi facevano parte di una comitiva composta da 24 adolescenti, di età compresa tra i 17 e i 18 anni, tutti irpini; da quanto si apprende, nessuno di loro era stato vaccinato contro il Coronavirus. Oltre agli otto giovani risultati positivi e alle loro famiglie, sono stati posti in isolamento fiduciario anche gli altri componenti della comitiva e i loro famigliari.

A Caserta focolaio in un campo estivo: 300 bimbi in quarantena

Un vero e proprio focolaio di Covid-19, invece, quello che è scoppiato a Caserta, nel campo estivo organizzato dall'Istituto Salesiano Sacro Cuore di Maria. Non è ancora noto il numero preciso di persone risultate positive nel maxi focolaio, ma circa 300 persone, per la maggior parte bambini che hanno preso parte alle attività, sono state poste in isolamento fiduciario dall'Asl di Caserta.

L'Azienda sanitaria locale ha inoltre provveduto, di concerto con l'istituto, a sanificare tutti i locali e le aree frequentate dai bambini. Inoltre, a scopo precauzionale, le attività del campo estivo sono state sospese fino al prossimo 12 luglio e dovrebbero riprendere il giorno 13, come reso noto dall'Istituto Salesiano attraverso i suoi canali social: "A motivo di alcuni casi positivi al Covid-19, l'Asl ha disposto l'interruzione cautelativa del campo estivo Estate Ragazzi fino a lunedì 12 luglio. L'Istituto effettuerà la sanificazione di tutti gli ambienti esterni ed interni utilizzati per il campo. L'Estate Ragazzi riprenderà martedì 13 luglio".