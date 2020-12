Si teme un nuovo focolaio di Coronavirus all'interno di un call center del Casertano, dopo la scoperta della positività di diversi dipendenti al suo interno: lo ha annunciato il sindaco di Vairano Paternora, spiegando che si tratta di casi positivi tra i "circa 30 impiegati" della struttura, che si trova in "un un vicino comune". Tra questi, ce ne sarebbero almeno otto residenti a Vairano stesso e risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2: ora si lavora per ricostruire la catena di contatti di tutti i trenta dipendenti, nella speranza che il virus possa non aver trasformato un posto di lavoro in un cluster e per di più a ridosso delle feste natalizie.

A parlare dei casi positivi scoperti all'interno della struttura è stato Bartolomeo Cantelmo, sindaco di Vairano Paternora, comune del Casertano, che in una comunicazione delle scorse ora aveva annunciato: "Carissimi concittadini, poco fa ho avuto comunicazione che diversi dei circa 30 impiegati presso un call center sito in un vicino comune sono risultati positivi al COVID, alcuni di questi sono residenti in Vairano, in particolare nella frazione Scalo". Il sindaco Cantelmo ha poi spiegato che l'Azienda Sanitaria Locale, assieme ai comuni interessati, "sta già provvedendo ad impartire le opportune strategie a tutti i positivi, soprattutto per il tracciamento e per acquisire particolari esigenze e quindi poterle risolvere", per poi concludere con l'ormai consueta raccomandazione per il "massimo impegno nel rispetto delle regole e delle norme che sicuramente sono gravose e complicate, ma che rappresentano l'unico modo per contenere la diffusione del virus".