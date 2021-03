Scuole chiuse a Torre del Greco, in provincia di Napoli, anche per gli alunni disabili, o meglio della fascia dei bambini con bisogni educativi speciali, per i quali invece sono previste le lezioni in presenza, nel rispetto delle normative anti-Covid19, anche in zona rossa. Lo ha stabilito un’ordinanza del sindaco Giovanni Palomba, la numero 101 firmata ieri, sabato 20 marzo 2021, che sarà valida fino al 27 marzo. Il provvedimento, motivato dal primo cittadino con l’elevato numero dei contagi in città, “proroga la sospensione – dal giorno 22 marzo e fino a tutto il 27 marzo 2021 – delle attività didattiche in presenza di tutte le Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, dei servizi educativi della scuola dell’infanzia, degli istituti pubblici e privati presenti sul territorio comunale anche per attività laboratoriali – nonché – di quelle destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili”.

"Sbagliato chiudere le scuole ai più fragili"

Ma non mancano le proteste. Sulla vicenda interviene Clementina Sasso, astrofisica campana e parte del team Pillole di Ottimismo che si è sempre battuto per le scuole in presenza: “Oggi, nella giornata dello sciopero generale nazionale per la scuola in presenza, mentre in tutta Italia si cerca, anche in zona rossa come da DPCM, di aprire le classi non solo a loro ma a piccoli gruppi fatti da altri compagni di classe, riconoscendo il valore della socialità come fondamentale per la crescita di tutti ma soprattutto loro, il Sindaco di Torre del Greco chiude la scuola anche ai soli bambini con bisogni educativi speciali, per la seconda settimana di seguito. La sconfitta di una società civile che non sa come affrontare una pandemia ancora dopo un anno e se la prende con chi più dovrebbe tutelare: i suoi figli. Sono cosciente, dopo aver tanto studiato, del danno ingente che si sta perpetrando ai nostri figli. Si ignora cosa dicono gli studi sui contagi in classe".

Il sindaco: “Troppi contagi”

Il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba ha spiegato che “il provvedimento si è reso necessario tenendo conto oltre che delle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali, anche in considerazione del fatto che, sul territorio cittadino, continua a registrarsi un elevato numero di contagi, oltre alla diffusione delle nuove varianti SARS-Cov-2 – come, oltretutto, confermano i dati laboratoriali e quelli della competente U.O.P.C. dell’ASL Na3 Sud”. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Comune, ieri a Torre del Greco si sono registrati 23 casi di nuovi positivi al Covid, di cui due ricoverati. A fronte di 78 guarigioni. Al momento quindi sono 73 gli ospedalizzati, altri 792 i contagiati in isolamento a casa. I decessi totali 126 e i guariti dall’inizio della pandemia 4.398.