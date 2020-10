Hanno ripreso il via oggi, giovedì 1° ottobre, le lezioni negli istituti scolastici comunali di Somma Vesuviana, nella provincia di Napoli. In occasione del ritorno a scuola dei tantissimi studenti, dopo oltre sei mesi di stop causa pandemia di Coronavirus, negli istituti si è vissuto un momento di grande commozione, visto che i docenti hanno voluto tributare agli studenti un lungo applauso. "Quanti sono caduti quest’anno per il Covid ci ricordano che la Sanità deve essere al centro delle istituzioni ed alla pari della Sanità anche e soprattutto la scuola. È stato toccante vedere gli insegnanti alzarsi, applaudire i loro studenti ritornati dopo 8 mesi e quanti come infermieri ed operatori sanitari stanno ancora salvando vite umane. Io l’applauso voglio farlo a loro, agli insegnanti, ai docenti, ai dirigenti scolastici perché senza di loro l’Italia non ha futuro" ha dichiarato il sindaco Salvatore Di Sarno, che questa mattina ha partecipato alla commemorazione in ricordo dei cittadini di Somma Vesuviana uccisi dai tedeschi durante la ritirata del 1943, che si è svolta nella scuola media San Giovanni Bosco.

Covid, a Somma Vesuviana 5 nuovi casi

È stato ancora il sindaco di Sarno ad informare la cittadinanza che, nelle ultime ore, a Somma Vesuviana sono state riscontrate altre cinque persone positive al Coronavirus. "Cari ragazzi, ogni mattina misurate la temperatura prima di andare a scuola e ricordatelo anche ai vostri genitori. Oggi io e gli assessori abbiamo verificato le aperture andando direttamente sul luogo. Il primo giorno di apertura delle scuole a Somma Vesuviana è andato bene. Chiediamo a tutti i cittadini la piena collaborazione ed in particolare ai genitori di prestare attenzione a tutte le norme di sicurezza. Non potete sostare e fare gruppo, soprattutto non si può stare senza indossare la mascherina" ha detto il primo cittadino. In totale, a Somma Vesuviana sono 67 i casi di Coronavirus dall'inizio della pandemia.