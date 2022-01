Covid, a Napoli scoperte 67 persone senza green pass sui mezzi pubblici: raffica di multe Continuano i controlli delle forze dell’ordine sul rispetto delle nuove norme anti-Covid: a Napoli i carabinieri hanno multato 67 persone, sorprese sui mezzi pubblici senza green pass.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Proseguono senza sosta i controlli delle forze dell'ordine per verificare il rispetto delle nuove norme anti-Covid varate dal governo ed entrate in vigore lo scorso 10 gennaio. A Napoli, i carabinieri del Comando Provinciale hanno controllato i centri nevralgici del trasporto pubblico cittadino: su autobus e metropolitane, proprio dallo scorso lunedì, si accede soltanto se in possesso del green pass ed è obbligatorio indossare mascherine Ffp2. Nella giornata di ieri, mercoledì 12 gennaio, i militari dell'Arma hanno dunque passato al setaccio i mezzi pubblici della città, controllando 714 persone: di queste, 67 sono state sorprese senza green pass e sono state multate.

I controlli del green pass anche nei locali

I controlli dei carabinieri hanno riguardato il rispetto delle norme anti-Covid anche negli esercizi commerciali della città: sono state 28 le attività controllate nella giornata di ieri, 12 gennaio: cinque sono state le sanzioni per inosservanza alle norme anti-contagio. I controlli dei carabinieri e delle forze dell'ordine in generale, volte a verificare il rispetto delle nuove norme varate per cercare di contrastare l'avanzata del Covid-19, che a causa della variante Omicron sta dilagando, continueranno anche nei prossimi giorni.