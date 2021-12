Covid a Napoli, contagi e mortalità da inizio pandemia: la mappa quartiere per quartiere L’Asl Napoli 1 Centro ha reso noto il numero dei contagi totali in città e del tasso di mortalità, quartiere per quartiere, aggiornato al 5 dicembre 2021.

A cura di Valerio Papadia

Sono 85.729, in totale, le persone che sono risultate positive al Covid-19 a Napoli dal 22 febbraio 2020, ovvero dall'inizio della pandemia, fino al 5 dicembre 2021, data dell'ultimo aggiornamento, con una incidenza sulla popolazione che è dell'8,70%. L'Asl Napoli 1 Centro, competente nel capoluogo, ha diramato i dati relativi ai contagi e all'incidenza di questi sulla popolazione, nonché del tasso di mortalità, nei vari quartieri della città, da quando la pandemia di Coronavirus è comparsa fino a oggi.

I contagi Covid quartiere per quartiere

In numeri assoluti, secondo la mappa diramata dall'Asl, il quartiere più colpito è l'Arenella, zona collinare di Napoli, con 4.760 contagi. L'incidenza più alta, ovvero il rapport tra i casi positivi e la popolazione, è invece a Miano, periferia settentrionale della città, con il 12,15% di incidenza. Ecco la mappa dei contagi totali quartiere per quartiere e la loro incidenza:

Arenella: 4.760 casi, 7,06%

Avvocata: 2.825 casi, 2,28%

Bagnoli: 1.813 casi, 7,93%

Barra: 3.616 casi, 9,79%

Chiaia: 3.046 casi, 7,62%

Chiaiano: 2.328 casi, 10,12%

Fuorigrotta: 6.112 casi, 8,66%

Mercato: 956 casi, 9,58%

Miano: 2.805 casi, 12,15%

Montecalvario: 2.143 casi, 8,73%

Pendino: 1.506 casi, 8,23%

Pianura: 5.519 casi, 9,55%

Piscinola Marianella: 2.905 casi, 10,21%

Poggioreale: 2.375 casi, 7,75%

Ponticelli: 4.709 casi, 9,17%

Porto: 382 casi, 8,03%

Posillipo: 1.438 casi, 6,38%

San Carlo all'Arena: 6.538 casi, 9,33%

San Fedinando: 1.404 casi, 7,38%

San Giovanni a Teduccio: 2.227 casi, 9,37%

San Giuseppe: 328 casi, 6,13%

San Lorenzo: 3.931 casi, 7,36%

San Pietro a Patierno: 1.849 casi, 10,41%

Scampia: 3.729 casi, 10,08%

Secondigliano: 4.499 casi, 10,63%

Soccavo: 4.258 casi, 9,60%

Stella: 2.534 casi, 7,69%

Vicaria: 1.314 casi, 8,67%

Vomero: 2.945 casi, 6,64%

Zona Industriale: 410 casi, 6,57%

Il tasso di mortalità quartiere per quartiere

Sono 2.032 i morti per Covid-19 in totale a Napoli dall'inizio della pandemia. Il tasso di mortalità, vale a dire la percentuale dei decessi sul totale della popolazione, più alto a Secondigliano, con lo 0,30%, mentre il più basso nella Zona Industriale, con lo 0,11%. Ecco il tasso di mortalità quartiere per quartiete: