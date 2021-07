Covid, a Napoli 120 persone rifiutano il vaccino: “Non lo vogliamo”. Ma l’Asl ne convince 750 Sono 120 le persone che hanno rifiutato del tutto il vaccino anti-Covid19 a Napoli. Contattate telefonicamente dall’Asl Napoli 1 Centro hanno ribadito la loro contrarietà alla somministrazione. Si tratta di 120 irriducibili No Vax su circa 3mila cittadini contattati. Convinti in 750 a vaccinarsi. Altri 450 erano impossibilitati perché ammalati, mentre 1250 non hanno risposto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sono 120 le persone che hanno rifiutato del tutto il vaccino anti-Covid19 a Napoli. Contattate telefonicamente dall'Asl Napoli 1 Centro hanno ribadito la loro contrarietà alla somministrazione. Si tratta di 120 irriducibili No Vax su circa 3mila cittadini contattati finora dal Call Center messo in piedi da lunedì dall'azienda sanitaria per convincere i riluttanti. Nel complesso sono 4.200 circa le persone finite nell'elenco dell'Asl perché dopo aver sottoscritto l'adesione al vaccino contro il Covid19 ed essere stati convocati per SmS non si sono mai presentati, anche dopo 3-4 inviti. Altre 750 persone, invece, dopo la conversazione telefonica con gli operatori dell'Asl si sono convinte a vaccinarsi. Hanno accettato di essere riconvocati e l'Asl sta fissando loro appuntamenti ai centri vaccinali e ai distretti.

Dei 3mila contattati, invece, 450 hanno detto di essere solo temporaneamente indisponibili a causa di malattie sopravvenute, tra queste anche il Covid19. Mentre 1.250 non hanno risposto alla telefonata. Questi ultimi saranno ricontattati tramite SmS per avvisare della telefonata in arrivo. La campagna di sensibilizzazione è partita lunedì 12 luglio. L'Asl Napoli 1 Centro, competente nel capoluogo campano, in questi giorni sta telefonando a coloro che non hanno ancora fatto nemmeno la prima dose del vaccino contro il Coronavirus per spiegargli l'importanza di sottoporsi alla somministrazione. Gli operatori preposti al servizio, che sono quattro dipendenti Asl, dicono però di aver incontrato molto scetticismo e molta reticenza, soprattutto nella fascia di popolazione tra i 50 e i 70 anni che ancora non ha ricevuto il vaccino. Solo a Napoli, sono circa 300mila i cittadini che non hanno ancora ricevuto nemmeno la prima dose del vaccino anti-Covid.