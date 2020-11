Rallenta la curva del contagio da coronavirus nella provincia di Caserta. I numeri del contagio restano alti soprattutto nel Basso Casertano, il territorio a ridosso della provincia di Napoli, ma la curva fa registrare sia un netto calo nel rapporto tra tamponi e positivi, sia una diminuzione totale dei casi attivi per l'alto numero di guariti. Troppo presto forse per abbassare la guardia, ma due settimane dopo l'ingresso della Campania in zona rossa, la sensazione è che l'inversione di rotta possa essere imminente e per questo è dunque prudente non abbassare la guardia.

Rapporto di positività sotto al 15%

Cala il rapporto di positività nella provincia di Caserta, che scende al 14,85% nelle ultime 24 ore. Numeri incoraggianti, soprattutto se si pensa alle vette raggiunte nelle scorse settimane, quando il rapporto era salito fino al 30%, numeri che avevano spaventato e fatto temere il peggio. Il rapporto totale da inizio pandemia è del 14,24%, in leggero calo dopo l'improvviso aumento causato dai già citati numeri dei giorni scorsi che l'avevano portato sopra quota 14.

in foto: La curva epidemica nel Casertano aggiornata alle 13 di lunedì 30 novembre.

Aversa e Caserta scendono sotto quota 1000 positivi

Il rallentamento della curva dei contagi vede anche i primi cali di positivi anche nei paesi del Casertano più colpiti. Tornano sotto quota mille Aversa, con 973 casi attivi, e il capoluogo di Caserta, con 974 positivi attuali. Sul "podio" negativa resta sempre Marcianise, con i suoi 777 casi attualmente positivi. Seguono Maddaloni (582) e Casal di Principe (538), mentre restano alte ma sotto i 500 le città di Orta di Atella (489), Santa Maria Capua Vetere (481), San Felice a Cancello (419) e Trentola Ducenta (395).

Covid, i numeri della provincia di Caserta

Questi i dati emersi dal bollettino dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta alle 14 di oggi, lunedì 30 novembre. I nuovi casi di coronavirus sono 319, a fronte di 2.148 tamponi analizzati. Ma il forte aumento di guariti, 437 nelle ultime 24 ore, permette al computo totale dei positivi di far registrare il segno meno: sono 14.416 gli attualmente positivi, 119 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Un decesso, infine, porta il totale delle vittime del Covid nel Casertano a 284 da marzo ad oggi. Questo il riepilogo dei dati:

Casi attualmente positivi: 14.416 (-119)

Guariti: 14.951 (+437)

Decessi: 284 (+1)

Casi positivi totali: 29.651 (+319)

Tamponi totali analizzati: 208.151 (+2.148)