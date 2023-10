“Cos’è questa puzza?”, polizia scopre furgone malandato pieno di bombole di gas di contrabbando Denunciati due uomini che stavano trasportando un centinaio di bombole di gas di contrabbando sulla superstrada ad Acerra, nel Napoletano.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Stavano trasportando abusivamente un centinaio di bombole di gas di contrabbando, usando un furgone che era poco più di un rottame e senza seguire nessuna norma di sicurezza. Protagonisti un 26enne e un 43enne di Calvizzano, in provincia di Napoli, che durante il viaggio sulla superstrada sono però incappati nei controlli della Polizia Stradale. Che, una volta verificato il carico, li ha denunciati e ha sequestrato tutto.

I due, entrambi con precedenti per contrabbando, sono stati intercettati sulla Ss7bis all'altezza di Acerra da una pattuglia del Distaccamento di Nola impegnata in un servizio di vigilanza stradale. Gli agenti hanno hanno fermato il veicolo e, non appena si sono avvicinati, hanno avvertito un forte odore di gas. Hanno quindi controllato il vano posteriore e hanno trovato il carico abusivo: 98 bombole di ferro, di vario peso e misure nelle quali c'erano complessivamente circa 2.500 chilogrammi di gas di contrabbando; tutte sono risultate sprovviste di collaudo e quindi potenzialmente pericolose.

Anche il veicolo è finito sotto sequestro: non solo non era attrezzato per il trasporto in sicurezza delle bombole e non aveva nessuna autorizzazione, ma era anche in pessime condizioni generali. Il 26enne e il 43enne sono stati denunciati per ricettazione e frode nell’esercizio del commercio di merci pericolose, sottrazione all’accertamento e pagamento dell’accisa sui prodotti energetici.