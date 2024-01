Corsi gratuiti per chef e pizzaioli destinati ai ragazzi dai 18 ai 29 anni in Campania: progetto “Mind the gap” Progetto per smuovere la drammatica condizione dei “neet”, i giovani che non hanno né cercano lavoro e che non fanno corsi o aggiornamento professionale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Neet è un acronimo terribile nel mondo del lavoro. Contrassegna tutti coloro – soprattutto giovani – che non hanno né cercano un impiego e non frequentano scuole né corsi di formazione o di aggiornamento. Per contrastare questa condizione, molto diffuso tra i giovani, le donne, gli stranieri e in particolare nelle regioni Meridionali – in Campania si stima il 36,5% (dati nel 2022) nascono iniziative che hanno l'obiettivo di smuovere questa fase stagnante e aiutare chi ha difficoltà a trovare una strada.

La Campania è la regione che in via sperimentale attuerà il programma di formazione per il lavoro messo a punto da Fmts Group, vincitore del bando europeo “ALMA – Aim, Learn, Master, Achieve" (Aspirare, Imparare, Conoscere, Conseguire), col sostegno della Regione Campania. Oggi firma del protocollo di collaborazione tra la Regione Campania con l’assessore alla Formazione, Armida Filippelli, ed Fmts Group con il presidente Giuseppe Melara e l’amministratore delegato Valentino Villecco. Contestualmente è stati lanciato l’avviso di selezione dei candidati che saranno ammessi a frequentare il percorso di formazione.

Dal 2 febbraio il progetto diventerà operativo con l’apertura delle candidature, le selezioni a cura di FMTS Lavoro e l’avvio dei corsi che saranno strutturati con un piano didattico mirato (dal food cost alla sicurezza sui luoghi di lavoro; dal trattamento delle materie prime alla realizzazione di menù alle tecniche di impasto e lavorazione).

Leggi anche Eurospin cerca personale a Napoli e in Campania: le offerte di lavoro

Orientamento, counselling e formazione al lavoro sono gli step dei due specifici profili professionali, cuochi e pizzaioli, ai quali potranno accedere i 24 candidati, selezionati con un apposito percorso. Sarà "In Cibum", la Scuola di Alta Formazione Gastronomica, ad ospitare i due gruppi di corsisti, composti rispettivamente da 12 persone. Due i mesi di formazione in aula e poi in estate il piano di work experience da attuare in Spagna o Francia. Nel cronoprogramma c’è anche un Recruiting Day durante il quale ai candidati viene offerta la possibilità di avere un colloquio di lavoro con trenta aziende del settore. Nelle fasi di preparazione sono previsti anche incontri dedicati all’elaborazione di un curriculum vitae.

Spiega l’assessore alla Formazione della Regione Campania, Armida Filippelli :

Avere tanti giovani che non studiano e non lavorano è un fenomeno che non possiamo permetterci. La formazione professionale deve essere utile per trovare non solo una strada ma anche una motivazione al lavoro. Dobbiamo capire perché i giovani abbandonano la scuola e con questo progetto stiamo avviando una rivoluzione in Campania.

Oggi diamo inizio ad un progetto di grandissima rilevanza perché agiamo su un gruppo di giovani che non studiano e non lavorano per dare loro una formazione e una motivazione al mondo del lavoro. Al termine del loro percorso che li vedrà anche all’estero, noi faremo un monitoraggio attento su quanto fatto per comprendere anche cosa è cambiato nelle vite dei ragazzi che combattono contro la mancanza di opportunità di lavoro e spesso anche il male di vivere, che li fa rinchiudere in sé stessi senza partecipare attivamente alla vita sociale.

Il progetto pilota “Mind the gap”, durerà 18 mesi. «Il fenomeno dei Neet pesa sul mercato del lavoro italiano in modo consistente – dichiara Giuseppe Melara, presidente di FMTS Group. I segnali positivi, per quanto ancora deboli, ci sono. Vanno intercettati e raccolti. “Mind The Gap” dice appunto di far attenzione al divario e per farlo abbiamo bisogno di mettere in campo competenze per creare competenze».