Corruzione, indagati avvocati, imprenditori e un pm della Procura di Salerno

A cura di Giuseppe Cozzolino

C'è anche un pm tra gli indagati in una maxi inchiesta contro la corruzione condotta dalla procura di Napoli e che vedi coinvolti anche avvocati, imprenditori ed anche un ex generale della Guardia di Finanza oggi in pensione. Il fascicolo riguarda ipotesi di corruzione in atti giudiziari e traffico di influenze in forma continuata ed in concorso tra gli indagati.

In particolare il magistrato indagato, che sarebbe in servizio presso la Procura della Repubblica di Salerno e che si occuperebbe di reati in settore dell'edilizia, reati ambientali e contro la pubblica amministrazione, avrebbe informato alcuni imprenditori di alcuni procedimenti penali per abusi edilizi di cui era titolare. Questa l'ipotesi montata dagli inquirenti. Gli indagati vivono tra Napoli, Salerno e Roma: perquisizioni nella serata di oggi da parte dei carabinieri e che sono avvenute sia negli uffici che nelle abitazioni degli indagati, e durante le quali sono stati acquisiti documenti, computer, smartphone e archivi dati di vario tipo. Massimo riserbo per ora da parte dei carabinieri, ai quali sono state delegate le indagini e che hanno perquisito anche gli uffici del magistrato che si trovano all'interno del palazzo della Procura della Repubblica di Salerno.