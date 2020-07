Test sierologici per il coronavirus a Benevento per due giorni: uno screening gratuito e su base volontaria, promosso dal comune sannita assieme all'Azienda Sanitaria Locale del posto ed in collaborazione con l'Università degli Studi del Sannio. Si parte da giovedì 23 luglio, dalle 9 alle 18, al Palatedeschi di via Santa Colomba: stesso appuntamento, luogo ed orario, per venerdì 24 luglio. Due giorni in cui i test saranno eseguiti in particolar modo sui soggetti potenzialmente più esposti al contagio: le schede di adesione sono già state affidate ai volontari della Croce Rossa Italiana, della Misericordia e della sezione sannita della Protezione Civile per la loro distribuzione.

Tra i soggetti a cui verranno portate le schede, ci sono titolari e dipendenti di bar e ristoranti, parrucchieri, estetiste e barbieri, ma anche i dipendenti delle poste, del comune, della provincia e della stessa università. Soggetti che, in caso di adesione, forniranno dati utili per capire il grado di diffusione del coronavirus nel Sannio durante la pandemia. I test sierologici, infatti, evidenziano anticorpi ed immunoglobuline (IgM e IgG), cone le prime che appaiono quando l'infezione è recente o in corso, mentre le seconde appaiono 14 giorni dopo il contagio e restano presenti anche dopo la guarigione.

Al momento, la provincia intera di Benevento compreso il capoluogo sannita è "covid-free": l'ultimo caso positivo, a Guardia Sanframondi, è risultato guarito dallo scorso 27 giugno. Da allora, non vi sono stati altri casi di nuovi positivi, e con la totale guarigione dei casi scoperti quella sannita è diventata così la prima regione campana a quota "zero". Nel resto della regione, gli attualmente positivi sono circa 300: 58 nuovi casi sono emersi nell'ultima settimana.