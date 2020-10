Aumenta il numero dei contagiati a Pozzuoli, in provincia di Napoli: questa mattina, il sindaco Vincenzo Figliolia ha reso noto, attraverso la sua pagina Facebook, che sono 16 i nuovi casi registrati nelle ultime ore in città. La maggior parte di questi si sono riscontrati alla scuola materna Oriani di Licola Borgo, dove già nei giorni scorsi era emerso un caso di positività, che è stata chiusa in via precauzionale.

"I nuovi positivi sono sedici .Purtroppo alcuni tra questi appartengono al mondo della scuola. Stiamo ininterrottamente da questo pomeriggio risalendo a tutti i possibili contatti, con la tenace ed attiva collaborazione della dirigenza, estendendo la ricerca anche oltre quello che abitualmente viene fatto per non perdere alcun possibile passaggio. Ci vuole però tempo e pazienza. E per essere certo di spegnere un possibile focolaio ho preso la decisione di chiudere l’istituto ed i diversi plessi afferenti per il tempo necessario allo screening sui contatti individuati, evitando il rientro in classe prima che possano essere chiari i numeri reali di ulteriori contatti da quanti dovessero eventualmente positivi e per disporre le eventuali quarantene" scrive il primo cittadino flegreo.

"Posso ottenere più controllo, ottenere più test e screening, emettere ordinanze e restrizioni ulteriori rispetto a quelle che ci sono e che verranno, ma la situazione non cambia e non cambierà se non collaboriamo – scrive ancora il sindaco Figliolia -. E non basta solo il rispetto delle regole di base, perché a quanto pare non è solo questo che manca. Non possiamo uscire se non stiamo bene, se abbiamo sintomi che possano ricondursi al COVID. E dobbiamo, siamo tenuti, a comunicarlo al medico che valuterà cosa fare.Non possiamo andare al lavoro, mandare i figli a scuola, in palestra, al parco, se ci sono sintomi. Non possiamo farlo se siamo in attesa di un tampone o se uno dei nostri familiari lo è. Peggio ancora se lo abbiamo fatto e siamo positivi.Non possiamo decidere autonomamente che la quarantena è finita perché ci sentiamo bene".