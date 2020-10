Due studenti positivi al Coronavirus: chiusi la scuola media D'Annunzio e il Liceo scientifico Diaz (plesso di via Peano) a Ottaviano, in provincia di Napoli, per due giorni per sanificazione. Ad annunciarlo è il sindaco del Comune vesuviano Luca Capasso. I due istituti, quindi, riapriranno i battenti direttamente lunedì 5 ottobre. “Abbiamo adottato questo provvedimento per precauzione – spiega il primo cittadino di Ottaviano – ma non abbiamo alcuna intenzione di chiudere le scuole ad ogni caso di Covid, che nessuno si augura ma che purtroppo potrebbero esserci nel corso dell'anno scolastico”.

Il sindaco di Ottaviano: “Decine di multe per le mascherine”

“Dobbiamo gestire questa emergenza – spiega il sindaco di Ottaviano Luca Capasso – con calma e massima attenzione, ma dobbiamo anche essere consapevoli che il covid non si prende a scuola, luogo dove vengono adottati tutti i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Dobbiamo invece assumere comportamenti responsabili nella quotidianità. A Ottaviano sono state già elevate decine di multe a chi non indossa la mascherina e non rispetta le regole: i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni”. Il primo cittadino ha anche informato la cittadinanza che a Ottaviano al momento il totale dei positivi al Coronavirus è di 20 persone. L'attenzione sull'avvio dell'anno scolastico e sul rischio Covid è massima e le istituzioni stanno cercando di contenere l'emergere di nuovi focolai che possano partire all'interno degli istituti scolastici. Proprio ieri, in Regione Campania, si è tenuto il vertice con i direttori delle Asl, l'Unità di Crisi per poter fare il punto della situazione. Sono già stati erogati 3mila euro di finanziamento per l'acquisto di termoscanner per 919 istituti e si sono acquistate circa 4mila pistole laser per rilevare la temperatura.