Sono 619 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania (di cui 572 asintomatici e 47 sintomatici) su 6.411 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 9,6%. Questi i dati dell'ultimo bollettino regionale dell'Unità di Crisi per l'emergenza Covid19 della Regione Campania, diffusi come di consueto nel pomeriggio, e aggiornati alla mezzanotte di ieri. Numeri in aumento rispetto al bollettino del 2 gennaio, quando i nuovi positivi sono stati 392 su 3.209 tamponi effettuati. Si registrano purtroppo anche 18 nuovi morti (di cui 7 deceduti nelle ultime 48 ore e 11 deceduti in precedenza ma registrati ieri), per un totale di 2.911 decessi dall'inizio della pandemia. I nuovi numeri portano così il totale dei contagi da marzo a 192.418, su 2.065.442 tamponi eseguiti. Nelle ultime ore si registra inoltre la guarigione di 791 persone (in totale 111.682 dall'inizio della pandemia).

I ricoveri negli ospedali della Campania

Il report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 98

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.362 (**)

(**) Posti letto Covid e Offerta privata

In Campania vaccinate 6.671 persone

Il 31 dicembre è stata avviata ufficialmente la campagna di vaccinazioni Covid in Campania, dopo il V-Day simbolico europeo del 27 dicembre, che ha visto vaccinati 720 campani. Sono 33.870 le dosi arrivate la mattina del 30 dicembre nell'aeroporto di Capodichino e destinate ai 27 punti vaccinali della regione. Al momento sono state effettuate 6.671 vaccinazioni, pari al 19,7%. Il 7 gennaio inizieranno le somministrazioni anche al Vaccine Center di Napoli allestito alla Mostra d'Oltremare.