Sono 2.780 (di cui 327 casi identificati da test antigenici rapidi) i casi di Coronavirus che si sono registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 23.988 (di cui 4.102 antigenici) tamponi analizzati: questi i dati relativi alla pandemia di Coronavirus in Campania resi noti dall'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale e aggiornati a oggi, giovedì 4 marzo. Nelle ultime 24 ore, in Campania, si sono registrati purtroppo anche 40 nuovi decessi (21 deceduti nelle ultime 48 ore, 19 deceduti in precedenza ma registrati ieri​, 4.414 in totale), mentre sono 1.034 le persone guarite (189.604 in totale). Dall'inizio della pandemia di Coronavirus, in totale, sono 276.976 (di cui 7.308 antigenici) le persona risultate positive in Campania, mentre sono 3.015.852 (di cui 122.730 antigenici) i tamponi analizzati.

Si alza, dunque, la curva del contagio in Campania. Impennata anche per quanto riguarda il tasso di positività, il rapporto tra tamponi positivi su quelli analizzati, che sale molto al di sopra del 10%, attestandosi oggi all'11,58%. Aumentano anche i ricoveri negli ospedali, sia per quanto riguarda le terapie intensive che per quanto riguarda i reparti di degenza ordinaria Covid. In terapia intensiva sono 140 le persone ricoverate, +3 nelle ultime 24 ore; in degenza ordinaria, invece, sono 1.357 le persone ricoverate, +1 rispetto a ieri. Ecco, di seguito, lo stato di occupazione dei posti letto negli ospedali della Campania come diramato dall'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi: