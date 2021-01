Sono 1.366 (di cui 116 casi identificati da test antigenici rapidi) i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 17.345 (di cui 2.809 antigenici) tamponi analizzati: questi i dati resi noti nel bollettino odierno, sabato 30 gennaio, dall'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale. Nelle ultime 24 ore, in Campania, si registrano purtroppo anche 22 decessi (8 deceduti nelle ultime 48 ore e 14 deceduti in precedenza ma registrati​ ieri; sono 3.747 in totale dall'inizio della pandemia), mentre i guariti registrati sono 1.330 (in totale 155.381 dall'inizio della pandemia di Coronavirus). Nel complesso, in Campania sale a 220.784 (di cui 1.283 antigenici) il numero dei casi di Coronavirus che si sono registrati in totale da febbraio a oggi, mentre sono 2.415.127 (di cui 23.908 antigenici)​ i tamponi analizzati complessivamente.

Resta dunque stabile la curva del contagio in Campania, anche se il bollettino odierno conferma il trend degli ultimi giorni, che ha individuato una piccola risalita dei nuovi casi. Resta però stabile anche il tasso di positività, vale a dire il rapporto tra tamponi positivi e tamponi analizzati, che come da alcune settimane a questa parte – salvo alcune eccezioni – si mantiene sotto il 10 percento. Nel bollettino odierno diramato dall'Unità di Crisi regionale, come è ormai prassi, viene riportato anche lo stato di occupazione delle terapie intensive e dei reparti Covid ordinari degli ospedali campani. La stabilizzazione della curva del contagio, per fortuna, ha garantito la diminuzione della pressione sul sistema sanitario. Ecco i numeri contenuti nel bollettino odierno: