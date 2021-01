Si registrano 1.366 nuovi casi di Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, mentre sono 17.212 i tamponi analizzati: sono questi i dati contenuti nel bollettino odierno dell'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale, relativo all'andamento della pandemia di Coronavirus sul territorio alla mezzanotte precedente; il tasso di positività è dunque sotto l'8 percento. Come ormai da settimane, anche alla luce delle numerosi disposizioni in materia messe in campo, resta stabile la curva del contagio in Campania. Come si legge nel bollettino, nelle ultime 24 ore sono però ancora 19 le persone decedute (5 deceduti nelle ultime 48 ore e 14 deceduti in precedenza ma registrati​ ieri, 2.944 in totale), mentre ancora alto, per fortuna, è il numero delle persone guarite, che sono state 1.364, per la prima volta da giorni al di sotto dei nuovi positivi (in totale 115.882). In Campania, da febbraio a oggi, vale a dire dall'inizio della pandemia di Coronavirus, sono 195.219 in totale le persone risultate positive, mentre i tamponi analizzati sono 2.096.822.

Per quanto riguarda la situazione degli ospedali campani, la pressione esercitata dai ricoveri nei nosocomi della regione, vista la stabilizzazione della curva del contagio, si è notevolmente attenuata. Come avviene ormai da settimane, quotidianamente il bollettino dell'Unità di Crisi rende noto anche lo stato di occupazione delle terapie intensive e dei reparti Covid degli ospedali della Campania. Ecco, di seguito, i dati relativi alle ultime 24 ore contenuti nell'aggiornamento odierno: