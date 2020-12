In Campania oggi, 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, il bollettino ordinario reso noto all'Unità di crisi regionale sul Covid parla di 539 casi accertati su 6.446 tamponi effettuati, di cui 489 asintomatici e 50 con sintomi. Ci sono 515 guariti. Otto le vittime accertate che incrementano il bilancio dei morti a 2.678 dall'inizio della pandemia Covid19, 7 deceduti nelle ultime 48 ore e 1 deceduto in precedenza ma registrato​ ieri​. Sono numeri bassi che vanno analizzati anche considerando che ieri era il giorno di Natale. Tuttavia in virtù del minor numero di test, sale (all'8,35%) il rapporto tra tamponi e contagi. Ieri non ci sono stati ricoveri in terapia intensiva, ma 98 persone affette da Covid sono state ricoverate in degenza ordinaria. In Campania al momento ci sono 80.563 persone attualmente positive. La nostra regione prima del decreto di Natale e Capodanno che ha fatto scattare le restrizioni, era zona gialla. Ora fino a domenica sarà zona rossa e da lunedì 28 dicembre zona arancione.

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 98

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.431** Posti letto Covid e Offerta privata

A proposito dei contagi in questo periodo di Natale 2020 oggi si è avuta notizia che 6 dei circa 250 passeggeri provenienti dal Regno Unito giunti in Campania all'aeroporto di Napoli sono risultati positivi alla cosiddetta variante inglese del Covid-19 perché presentano le mutazioni del gene S tipiche di questa variante. La notizia è emersa a seguito del lavoro svolto dai ricercatori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, in sinergia con Tigem e Ceinge.