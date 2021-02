Sono 1.616 (di cui 151 casi identificati da test antigenici rapidi) i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 19.708 (di cui 2.788 antigenici) tamponi analizzati: questi i dati relativi alla pandemia di Covid19 diramati oggi, venerdì 19 febbraio, dall'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale. Nelle ultime 24 ore, in Campania si registrano purtroppo anche 13 nuovi decessi (12 deceduti nelle ultime 48 ore, 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri​, 4.095 in totale), mentre resta alto per fortuna il numero delle persone guarite, che sono 1.556 (in totale 176.457). Complessivamente, dall'inizio della pandemia di Coronavirus, in Campania sono 249.781 (di cui 3.694 antigenici) le persone risultate positive, mentre sono 2.753.612 (di cui 75.291 antigenici)​ i tamponi analizzati.

La Campania, a causa dell'aumento dei contagi, tornerà in zona arancione a partire da domenica 21 febbraio. Resta stabile, però, il tasso di positività, vale a dire il rapporto tra tamponi positivi su quelli analizzati, che oggi è all'8,2%. Stabile, ma in leggero aumento, anche il tasso dei ricoveri a causa del Coronavirus negli ospedali della Campania. Come sempre, nel bollettino dell'Unità di Crisi, sono resi noti i dati relativi ai posti letto occupati e a quelli liberi nei reparti Covid di degenza ordinaria e in quelli di terapia intensiva. Questi i dati relativi a oggi: