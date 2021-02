Sono 1.544 (di cui 101 casi identificati da test antigenici rapidi) i nuovi casi di Coronavirus in Campania, a fronte di 18.514 (di cui 2.623 antigenici) tamponi analizzati: questo il bollettino quotidiano, aggiornato a oggi, giovedì 4 febbraio, diramato dall'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania. Nelle ultime 24 ore, sul territorio regionale si registrano purtroppo anche 36 decessi (11 deceduti nelle ultime 48 ore e 25 deceduti in precedenza ma registrati​ ieri​; in totale 3.856 dall'inizio della pandemia), in aumento rispetto a ieri, quando erano stati 17. In Campania, secondo il bollettino odierno, si registrano anche 1.276 guariti (in totale 160.976 dall'inizio della pandemia). Complessivamente, sul territorio regionale, sono 227.181 (di cui 1.728 antigenici) le persone che hanno contratto il Coronavirus, mentre sono 2.489.654 (di cui 34.511 antigenici)​ i tamponi analizzati.

Ancora stabile, ma purtroppo in leggero aumento, la curva del contagio in Campania: i nuovi casi, per il secondo giorno consecutivo, superano le 1.500 unità. Stabile, ma in leggero aumento, anche il tasso di positività, il rapporto tra tamponi positivi su quelli analizzati, che si mantiene comunque ancora al di sotto del 10 percento. Restano incoraggianti, ma ancora alti, anche i dati relativi allo stato di occupazione dei reparti di terapia intensiva e di degenza ordinaria Covid degli ospedali campani. Ecco i dati relativi a oggi, contenuti nel bollettino quotidiano dell'Unità di Crisi: