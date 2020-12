Sono 1.361 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania, a fronte di 15.872 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Numeri in leggero aumento rispetto all'ultima rilevazione, che parlava di 1.080 nuovi casi emersi dalle analisi di 12.360 tamponi. Si avvicina dunque l'obiettivo di un Natale in zona gialla per la Campania (e tutta Italia). Ancora alto il numero dei morti: 43 quelli registrati nell'ultima giornata, che porta il totale a 2.107 decessi per Covid in Campania.

Covid, i numeri della pandemia in Campania

Quasi cinquanta i ricoveri in meno in Campania rispetto alle ultime 24 ore. Calano anche i positivi a Covid-19 in isolamento domiciliare. In totale, sono 97.214 i casi attualmente positivi in regione. Quasi 70mila i guariti, mentre i decessi superano le 2.100 unità. In totale, sono quasi 170mila i casi positivi da inizio pandemia, a fronte di poco meno di 1 milioni 750mila tamponi analizzati. Questi i dettagli del report diffuso quest'oggi dall'Unità di Crisi della Regione Campania:

Ricoverati in ospedale: 1.852 (-46)

Ricoverati in terapia intensiva: 138 (-2)

In isolamento domiciliare: 95.224 (-1.503)

Casi positivi attuali: 97.214 (-1.551)

Guariti: 69.473 (+2.869)

Decessi: 2.107 (+43)

Casi positivi totali: 168.794 (+1.361)

Tamponi totali analizzati: 1.737.112 (+15.872)

De Luca riapre le scuole, molti comuni le richiudono

Scuole nel caos, intanto, in Campania: il DPCM nazionale prevede che in zona arancione siano riaperte per la didattica in presenza tutte le scuole fino alla terza media. La Regione Campania ha optato per una misura più restrittiva, decidendo la riapertura solo fino alla seconda elementare, ma lasciando ai sindaci dei singoli comuni l'ultima parola. Con il risultato che molti sindaci hanno scelto di continuare con la didattica a distanza per ogni ordine e grado, creando così non pochi disagi ai cittadini.