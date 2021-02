Coronavirus Campania, 1.135 contagi e 17 morti: bollettino di martedì 16 febbraio

Sono 1.135 i nuovi casi di Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore: il tasso di positività torna all’8,02% dopo l’impennata delle scorse ore in cui era risalito sopra il 10% complessivo. Altri 17 i morti, con 1.194 guariti. Negli ospedali della Campania ci sono ad oggi 1.284 persone ricoverate in degenza ed altre 106 nei reparti di terapia intensiva.