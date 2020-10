Sono 2.377 i residenti nella città di Napoli attualmente positivi al Coronavirus, secondo l'ultimo bollettino bisettimanale del Comune aggiornato ad oggi, 2 ottobre. Si tratta di 605 casi in più negli ultimi 3 giorni, rispetto all'ultimo bollettino diffuso martedì 29 settembre. Si contano 3 morti: i deceduti per Covid19 passano da 153 a 156. Dei 605 nuovi contagiati, 108 sono ricoverati in ospedale, di cui 7 in terapia intensiva, e 2.269 sono in isolamento a casa, perché asintomatici o pauci sintomatici, che non necessitano l'ospedalizzazione. In totale, da quando è scoppiata l'epidemia del Coronavirus a Napoli si contano 3.903 positivi e 1.370 guariti, che sono risultati negativi a due tamponi consecutivi. Il numero dei contagiati ha subito un'impennata nel mese di settembre. Il 28 agosto i positivi totali erano 1.554 dall'inizio della pandemia, meno della metà di adesso, e i positivi attivi in quel momento erano 516, 1.900 in meno di oggi. In un mese si sono avuti anche 10 morti residenti a Napoli per Covid19. L'incremento del numero dei positivi è dovuto anche al maggior numero di tamponi e test sierologici che si sono effettuati dopo il 12 agosto quando è partito lo screening di massa sui vacanzieri di ritorno in Campania, per la maggior parte i nuovi positivi sono risultati asintomatici.

Il Comune aumenta i bollettini per il Covid: 3 a settimana

A causa dell'aumento progressivo dei contagi per il Covid19 tra i residenti di Napoli città, con numeri che hanno ormai superato quelli della prima fase della pandemia, il Comune di Napoli ha deciso di aumentare la frequenza settimanale dei bollettini sui nuovi contagiati, che si basa su dati trasmessi ogni giorno dall'ASL Napoli 1 Centro. Il prossimo bollettino sarà diffuso lunedì 5 ottobre. "Dalla prossima settimana infatti – spiega il Comune – intensificheremo gli aggiornamenti pubblicandone 3 a settimana con cadenza lunedì, mercoledì e venerdì". Il totale dei “positivi attivi” è ottenuto dalla somma dei “ricoverati in ospedale” e “in isolamento a casa”.