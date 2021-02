Sono 148 i nuovi positivi a Napoli nelle ultime 24 ore su 1.401 tamponi (di cui 257 analizzati nei laboratori privati). A questi vanno aggiunti altri 139 che erano già risultati contagiati. Questi i dati dell'Asl Napoli 1 Centro, secondo la quale il tasso di positività sui tamponi analizzati è del 12,06%. In città si registrano anche 99 guariti del giorno, mentre si segnalano 2 ricoveri in più in ospedale e 1 in meno in terapia intensiva. Aumentano di 41 unità i positivi in isolamento domiciliare. Sono 4 i decessi delle ultime 24 ore, di cui 3 al Cardarelli e 1 al Loreto Mare, un altro morto invece risale a dicembre, ma è stato conteggiato solo oggi. Per un totale di 5 decessi.

Il report dei ricoveri

Al Covid Center Ospedale del mare occupati 7 posti su 16 di terapia intensiva (+ 0 rispetto a ieri). All'ex Day Surgery dell'Ospedale del Mare in subintensiva occupati tutti gli 8 posti (+ 0 rispetto a ieri), mentre in degenza ordinaria sono occupati 35 posti su 39, con un aumento di due ricoveri. Al Covid Center del Loreto Mare occupati 43 posti di degenza su 50, uno in più di ieri, e 16 posti su 20 in terapia subintensiva, 2 in più di ieri. Al Covid Center del San Giovanni Bosco occupati 28 posti su 38 di degenza, 5 in più. Mentre in degenza specialistica sono occupati 5 posti su 6 in ortopedia, 6 su 15 in chirurgia, 6 su 8 in cardiologia (+1), 4 su 4 in UTIC.

Nel complesso i positivi a Napoli dall'inizio della pandemia sono 43.475, mentre i guariti totali sono 37.199. Ci sono 18.017 asintomatici, 110 ricoverati di cui 10 in terapia intensiva, altri 5059 in isolamento domiciliare. I deceduti totali sono 1107. I contatti diretti non positivi 5178, mentre gli assistiti a domicilio sono 1261 (139 attuali).