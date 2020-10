In Campania, e di conseguenza anche a Napoli, le scuole hanno riaperto i battenti lo scorso 24 settembre, dopo la chiusura forzata imposta dalla prima ondata della pandemia di Covid dello scorso marzo. Da quando l'anno scolastico è cominciato, con la difficile convivenza con il Coronavirus, non sono pochi gli istituti all'interno della regione costretti a subire una battuta d'arresto, a sospendere le lezioni e a chiudere per gli opportuni interventi di sanificazione, a causi di docenti, personale o studenti risultati positivi. A Napoli, dalla riapertura delle scuole, sono circa 30 gli istituti nei quali si è registrato almeno un caso di Coronavirus: ad affermarlo, all'indomani del tavolo per trattare proprio questa tematica che si è svolto in Comune, è stato il sindaco Luigi de Magistris.

"I casi non sono pochi ma sicuramente le scuole non contribuiscono allo stato alla diffusione del contagio, anzi la scuola è incredibilmente uno dei luoghi più sicuri perché c'è attenzione, scrupolosità e gli insegnanti possono avere una grande funzione pedagogica nei confronti dei ragazzi su come doversi comportare fuori dalla scuola" ha dichiarato il primo cittadino partenopeo. Secondo il sindaco de Magistris, iniziare l'anno scolastico, nonostante le difficoltà dettate dall'emergenza sanitaria e dalla pandemia di Coronavirus, "e stata assolutamente importante e lungimirante". Ancora, il primo cittadino di Napoli prevede che quello in corso sarà un anno altalenante: " Probabilmente in alcuni momenti dovremo ricorrere dalla didattica a distanza ma per ora ci sono le condizioni per tenere ben saldo un caposaldo della democrazia quale è la scuola".