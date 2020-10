Nuovo aumento dei casi di positività al coronavirus nell'area metropolitana di Napoli: sono 400 i nuovi casi da venerdì scorso ad oggi. Lo ha comunicato Palazzo San Giacomo nel primo dei due bollettini settimanali dedicati all'emergenza coronavirus. Numeri che iniziano dunque a farsi importanti anche nel capoluogo partenopeo. Nel dettaglio, la città metropolitana di Napoli registra attualmente 2.722 residenti positivi, di cui 83 ricoverati in ospedale. Tra questi, 7 sono in terapia intensiva. Agli 83 ricoverati si aggiungono anche i 2.639 casi positivi in isolamento domiciliare. Complessivamente, da inizio pandemia si registrano 4.303 casi in tutto, con 1.425 guariti e 156 decessi.

Ancora un record negativo per la Campania

Intanto, quest'oggi è arrivato un altro record negativo per la Campania: 431 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, a fronte di appena 4.867 tamponi analizzati. Trascinata (anche) dalla crescita di Napoli, la Campania insomma sembra essere diventata assieme al Lazio uno dei nuovi focolai della seconda ondata di coronavirus in Italia. Nonostante l'obbligo di mascherine all'aperto in vigore già da dieci giorni, la situazione non accenna a migliorare.

Finiti i posti letto ordinari dei Covid Center di Napoli

Tutti occupati i posti letto ordinari nei Covid Center della Asl Napoli 1 Centro: all'ospedale del Mare, 24 i ricoverati e posti letto pieni. Meglio le intensive (ancora 5 i posti disponibili) e le subintensive (3 posti letto liberi). Al Loreto Mare i ricoverati nei reparti ordinari sono 40, ed anche qui non ci sono più posti letto disponibili. Altri 10 sono invece i ricoverati in subintensiva.