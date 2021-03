in foto: immagine di repertorio

Sono 63 le persone che sono state denunciate dai carabinieri tra Salerno e provincia per violazione delle norme anti Covid, durante i controlli appositamente predisposti dal Comando Provinciale di Salerno. Tra le violazioni riscontrate, non solo quelle relative agli spostamenti e agli assembramenti, ma anche il mancato rispetto delle regole da parte di diversi esercizi commerciali, trovati aperti e in attività nonostante la chiusura e le restrizioni imposte. Un uomo, sorpreso all'interno di un bar di Sala Consilina a consumare alcolici, è stato arrestato perché ha tentato la fuga minacciando i militari con una bottiglia.

A Salerno i carabinieri hanno denunciato il legale rappresentante di una scuola privata, dove si continuavano a tenere lezioni in aula nonostante i divieti. Tra Eboli e Sapri sono stati denunciati i titolari di 4 bar: i militari hanno accertato che, nonostante le regole della Zona Rossa Covid impongano la chiusura, con possibilità limitate all'asporto e al servizio a domicilio, le attività erano aperte e continuavano ad accogliere clienti, creando anche assembramenti di persone all'interno e nelle immediate vicinanze. A Baronissi sono stati denunciati il titolare e gli addetti di un centro estetico trovato in attività.

Ad Amalfi sono stati denunciati 2 guide turistiche e 5 cittadini, questi ultimi residenti in altri comuni e quindi arrivati in costiera in violazione alle norme sugli spostamenti; per lo stesso motivo altre 5 persone sono state denunciate a Vallo della Lucania. A Nocera Inferiore sono stati denunciati 18 cittadini che erano in strada senza giustificato motivo e a Montecorvino Rovella lo stesso provvedimento è stato preso per un giovane che si era allontanato dal comune di residenza in scooter. A Santa Maria di Castellabate, infine, sono stati denunciati due cittadini per possesso di grimaldelli e per guida senza patente, oltre che per inosservanza dei provvedimenti Covid, e a Battipaglia un uomo è stato denunciato per guida sotto l'effetto di alcolici.