La legge è uguale per tutti. E allora capita che, durante i controlli anti-contagio da Coronavirus che le forze dell'ordine stanno portando avanti in Campania, venga multata anche Poste Italiane. La vicenda, precisamente, a Mugnano, cittadina della provincia settentrionale di Napoli, dove gli agenti della Polizia Municipale, impegnati proprio nella verifica delle disposizioni varate per evitare il diffondersi del Coronavirus, hanno multato l'ufficio postale locale, dal momento che nessuno provvedeva a misurare la temperatura ai clienti in ingresso, come dispongono invece le norme vigenti.

A rendere noto l'accaduto, sulla propria pagina Facebook, è il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, che ha pubblicato anche la foto del verbale elevato dai vigili urbani. "Continuano i blitz della polizia municipale per il rispetto delle normative anti-covid. Multata anche Poste Italiane per non aver misurato la temperatura agli utenti. Invito tutti gli utenti a rispettare sempre il distanziamento all'esterno dell'ufficio postale. Tutti devono rispettare le regole, nessuno escluso" ha scritto il primo cittadino.

A Napoli, in zona Santa Lucia, invece, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura, impegnati nei controlli anti-Covid, hanno multato un bar perché aperto oltre l'orario consentito dall'ultima ordinanza della Regione Campania, che prescrive la chiusura dei locali alle ore 23. Inoltre, all'interno del locale, circa una decina di persone sostavano davanti al bancone senza rispettare il distanziamento sociale. Al bar è stata comminata una sanzione pecuniaria di 800 euro e la chiusura per un giorno.