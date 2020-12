Il vaccino per il Covid è arrivato a Salerno e negli altri hub della provincia: domani via alla giornata di vaccinazioni in tutte le strutture appositamente allestite. Vi era stata qualche lieve apprensione per il maltempo che aveva fatto temere ritardi, soprattutto in Cilento e nel Vallo di Diano: ma così non è stato. Come spiegato a Fanpage.it dal direttore sanitario dell'ospedale Luigi Curto di Polla, il dottor Luigi Mandia, le dosi sono arrivate alle 14.40 di oggi, e domani inizieranno i vaccini veri e propri. A sottoporsi al vaccino, personale di pronto soccorso e reparto Covid, oltre ovviamente al direttore sanitario stesso ed al dottor Luigi De Angelis, direttore dell'unità operativa di rianimazione e terapia intensiva. In tutto, all'ospedale Curto sono giunte 975 dosi, stessa cifra per gli hub di Nocera Inferiore, Battipaglia e Vallo della Lucania.

Sono in tutto 3.900 le fiale assegnate all'intera Azienda Sanitaria Locale di Salerno. Domani inizierà, dopo le consuete procedure preliminari di rito, la somministrazione nei vari hub. Come per Polla, anche negli altri hub ci sarà priorità nel vaccinare il personale maggiormente esposto per poi passare ad ospiti ed operatori delle Residenza Sanitaria Assistite. Il vaccino, consiste in diverse fasi: dopo la prima iniezione, il richiamo dopo 21 giorni. Passati 7-10 giorni dal richiamo, ci si potrà dire immunizzati. Vaccinazioni che proseguiranno anche nei prossimi giorni, senza sosta: da ogni fiala è infatti possibile ricavare sei dosi di vaccino, consentendo così un largo utilizzo ed una rapida somministrazione a quante più persone possibili.