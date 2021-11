Condannato il mago Ermes: 6 anni e 4 mesi per aver drogato e violentato una donna Vincenzo Di Monda, conosciuto come mago Ermes, 67 anni, è stato condannato dalla Corte d’Appello di Napoli a 6 anni e 4 mesi di reclusione per aver drogato e violentato una sua cliente, che si era rivolta a lui per risolvere alcuni problemi sentimentali. In primo grado Ermes era stato condannato a 7 anni e 4 mesi.

A cura di Valerio Papadia

Condannato anche in Appello il mago Ermes, al secolo Vincenzo Di Monda, il 67enne di Santa Maria a Vico, nella provincia di Caserta, accusato di aver drogato e violentato una sua cliente, una donna che si era rivolta a lui per risolvere problemi sentimentali. Il mago Ermes, come stabilito dalla Corte d'Appello di Napoli, è stato condannato a 6 anni e 4 mesi di reclusione: sconto di pena rispetto alla sentenza di primo grado, pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere lo scorso mese di febbraio, che aveva condannato Di Monda a 7 anni e 4 mesi di reclusione.

La donna violentata dopo una cena a casa del mago

I fatti contestati al mago Ermes risalgono al luglio del 2019, quando la donna si era rivolta al "santone" affinché risolvesse alcuni suoi problemi sentimentali. Di Monda, dopo aver conquistato la fiducia della donna, l'aveva invitata a cena a casa sua, a Santa Maria a Vico: qui, le aveva fatto bere un narcotico disciolto in un aperitivo e l'aveva violentata.

La donna, in stato confusionale, aveva lasciato la casa del mago e si era messa alla guida della propria auto, ma proprio per la sua condizione era finita due volte fuori strada: nel giro di poco tempo, infatti, era finita in ospedale, prima a Maddaloni e poi a Napoli, al San Paolo. Erano stati proprio i medici dei due nosocomi a segnalare lo stato di salute della donna ai carabinieri: i sanitari avevano infatti riscontrato la presenza di benzodiazepine nel sangue e i segni della violenza sessuale. I militari dell'Arma di Maddaloni, dopo le indagini del caso, nell'estate del 2020 avevano arrestato il mago Ermes.