Concorso al Comune di Bacoli, 34 posti per diplomati e laureati: si cercano anche agenti della Municipale Il Comune di Bacoli assume 34 persone per vari profili: è possibile inviare la domanda per partecipare al concorso fino al 15 aprile 2024.

A cura di Valerio Papadia

Il Comune di Bacoli, nella provincia di Napoli, ha indetto un concorso per assumere 34 persone: sono disponibili vari profili e si può accedere al concorso sia con il diploma che con la laurea, a seconda proprio del profilo per cui ci si candida; per partecipare al concorso, è possibile inoltrare la propria domanda, collegandosi all'apposito link sul portale della Pubblica Amministrazione, entro il 15 aprile 2024.

Quali sono i profili ricercati dal Comune di Bacoli

Come detto, sono 34 le posizioni aperte al Comune di Bacoli: nella fattispecie, si tratta di 22 posti per l'area istruttori e di 12 posti per l'area funzionari. Vediamo ancor più nel dettaglio come quali sono i profili ricercati dall'amministrazione comunale di Bacoli per ogni area.

Area istruttori (22 posti)

15 agenti di Polizia Municipale

2 istruttori contabili amministrativi

5 istruttori tecnici

Area funzionari (12 posti)

5 funzionari ingegneri/architetti

4 specialisti in materie giuridiche/amministrative

1 specialisti in attività culturali

2 specialisti in attività socio-assistenziali

Per quanto riguarda i profili ricercati nell'area istruttori, il titolo di studi richiesto è il diploma di scuola superiore. Per quanto riguarda, invece, i profili nell'area funzionari, è richiesta la laurea.

Quali sono le prove del concorso al Comune di Bacoli

Per tutti i profili, il concorso al Comune di Bacoli si articolerà con una prova scritta: si tratta di 40 domande a scelta multipla, a cui i candidati dovranno rispondere in 60 minuti. Per i candidati dell'area funzionari ci sarà poi anche una prova orale, mentre per i soli candidati al Corpo di Polizia Municipale ci sarà anche una prova fisica.