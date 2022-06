Comunali 2022, in Campania 7 sindaci eletti prima dello spoglio: erano gli unici candidati Sette sindaci della Campania eletti già alle 19 di domenica, senza attendere lo spoglio: erano gli unici candidati, bastava il voto del 40% degli aventi diritto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni Comunali 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Campania ha già sette nuovi sindaci, prima ancora dello spoglio ufficiale: si tratta di primi cittadini che correvano da soli alle elezioni nei loro rispettivi comuni e ai quali dunque è bastato superare il quorum del 40% degli aventi diritto. Risultato raggiunto già nel pomeriggio di ieri da tutti e sette, che attorno alle 19, ricevuti i dati dell'affluenza, hanno potuto festeggiare la loro elezioni, in attesa che lo spoglio ne certifichi e validi il risultato. Spoglio che per le amministrative inizierà in tutta Italia a partire dalle 14 di questo pomeriggio.

Tre i sindaci già eletti nel Salernitano

In provincia di Salerno sono già tre i sindaci eletti: si tratta di Giorgio Ruggiero, eletto a Cicerale; Giancarlo Guercio, nuovo primo cittadino di Buonabitacolo; e Donato Pica, che ha vinto invece le elezioni a Sant'Asernio. Tutti e tre alle 19 di ieri pomeriggio hanno superato la fatidico quota del 40% degli aventi diritto, e rispettivamente: il 51,20% a Cicerale (diventato 71,74% finale); il 43,48% a Buonabitacolo (poi divenuto il 61,96%); il 49,01% a Sant'Arsenio (che a chiusura dei seggi era arrivato al 68,76%).

Altri 4 sindaci eletti tra Napoli, Caserta e Avellino

In provincia di Napoli, eletta Anna Amendola come sindaco di Lettere: qui il risultato, seppur prevedibile vista l'unica lista, era più in bilico visto che si tratta di un comune popoloso, dove gli aventi diritto di voto erano 4.864 persone. La vittoria di Anna Amendola è stata raggiunta alle 19, quando i votanti erano stati il 44,08% che a fine giornata si è alzato fino al 67,80% complessivo. Nel Casertano, a Vairano Paternora eletto Stanislao Supino dopo aver raggiunto il 42,12% dei votanti alle 19 (saranno il 63,40% alla fine). Infine, in provincia di Avellino, vittorie prevedibili per Nunziante Picariello a Capriglia Irpina e di Angelo Antonio Lanza a Flumeri: alle 19, il primo aveva raggiunto il 55,17% (diventato il 74,24% finale), mentre il secondo il 58,81%. (divenuto 75,28% alle 23).