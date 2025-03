video suggerito

Compra una casa e si impossessa di quella accanto: scatta il sequestro dopo 13 anni I carabinieri hanno sequestrato un'abitazione di Pimonte (Napoli): un 72enne l'aveva occupata, "rubandola" ad una anziana che l'aveva ereditata.

A cura di Nico Falco

Avrebbe praticamente "rubato" la casa di una donna anziana: dopo aver cambiato i lucchetti avrebbe buttato i mobili e l'avrebbe occupata. Storia che risale al 2010 e che è sfociata in un decreto di sequestro di sequestro preventivo scattato oggi, 7 marzo, su disposizione della Procura di Torre Annunziata: la casa "contesa", apposti i sigilli, è stata affidata in custodia giudiziaria alla legittima proprietaria. Destinatario del provvedimento, notificato dai carabinieri della stazione di Pimonte (Napoli), un 72enne del posto, gravemente indiziato dei reati di esercizio abusivo delle proprie ragioni, appropriazione indebita ed invasione di terreni o edifici.

La vicenda era stata trattata anche dal programma "Fuori dal coro" in due puntate, nel dicembre 2023 e nel gennaio 2024. Il conduttore, Mario Giordano, aveva riassunto la storia: una famiglia si era appropriata dell'abitazione dell'anziana sostenendo di averla comprata da un'altra persona; la donna non aveva detto nulla per anni perché impaurita, mentre la figlia, una volta saputo, si era rivolta alla trasmissione.

Nel corso della puntata erano stati sentiti i vari protagonisti di questa storia: la famiglia che occupava l'immobile sosteneva di avere comprato tutto da un'altra persona; il venditore aveva confermato, ma limitatamente all'abitazione di sua proprietà, facendo intendere di non avere nulla a che fare con l'occupazione dell'altro immobile. Nella trasmissione erano stati mostrati anche il documento del catasto e l'atto notarile che attestano che la proprietà è dell'anziana.

Le indagini dei militari di Pimonte, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata (guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso), hanno permesso di accertare che la donna anziana fosse l'effettiva proprietaria dell'immobile. Secondo la ricostruzione degli inquirenti il 72enne avrebbe rotto i lucchetti, mettendone altri in modo da impedire l'accesso; avrebbe quindi liberato l'appartamento dei mobili antichi, approfittando dell'età avanzata della donna e della paura che aveva ingenerato in lei.