Come sarà viaggiare a Napoli nel 2030: 8 linee metro, treni senza conducente e ascensori stradali

Otto linee metropolitane, tra le quali una automatizzata senza conducente, una flotta di 260 bus elettrici, quattro linee funicolari, tram rapidi e filobus, 50 chilometri di pista ciclabile in più. Ecco come si potrà viaggiare a Napoli entro il 2030, tra 7 anni, quando saranno entrate in funzione le nuove linee della metropolitana 6 e 7 e saranno avviati i lavori della Linea 10.

A delineare il futuro dei trasporti nel capoluogo partenopeo è Edoardo Cosenza, assessore al ramo della giunta del sindaco Gaetano Manfredi:

La stazione metro Linea 1-6 di piazza Municipio sarà inaugurata a metà giugno 2023, Centro Direzionale a inizio 2024. L'intera tratta della Linea 6 a giugno 2024 e questa settimana sarà pubblicata la gara di progettazione da 21 milioni per il prolungamento a piazza San Luigi a Posillipo, con l'ascensore che porterà a via Petrarca. Lavori per mezzo miliardo.

Il sogno di "Napoli seconda solo al Giappone"

Da molti anni l'amministrazione comunale lavora al potenziamento dei trasporti pubblici a Napoli. Tanto che il precedente sindaco Luigi De Magistris aveva coltivato il sogno di vedere Napoli seconda solo al Giappone per le metropolitane. Desideri e progetti che, però, devono fare i conti anche con la ricchezza archeologica del sottosuolo napoletano, che rallenta spesso i lavori di scavo delle metro, ma anche con la particolare composizione del sottosuolo della città, permeato da tufo e falde acquifere, senza contare i contenziosi giudiziari.

Linea 1, Cosenza: "Tre nuovi treni entro agosto 2023"

L'assessore Edoardo Cosenza è intervenuto nel corso della commissione Trasporti di oggi, martedì 28 marzo 2023, presieduta da Nino Simeone. Per Cosenza non ci sono dubbi: "Per avere una vera mobilità sostenibile a Napoli, la prima questione da risolvere è avere un sistema metro efficiente. Napoli ci possono essere più Ztl e aree pedonali, se funzionano bene i sistemi ferro".

Cosenza ha dettato la road map dello sviluppo dei trasporti a Napoli. "Il secondo treno nuovo della Linea 1 entrerà in circolazione nei prossimi giorni. Ognuno trasporta 1.250 viaggiatori, rispetto ai treni da 800 viaggiatori attuali. Così già miglioriamo del 50% la capacità. Ieri ho parlato con Ansfisa Roma e mi ha garantito che sarà istituita una seconda commissione di collaudo. Faremo collaudi così su 2 treni alla volta che potremo avere entro agosto. Così raddoppiamo la capacità".

"Stazione Municipio aperta a giugno 2023, Linea 6 nel 2024"

Per quanto riguarda le stazioni della metro, invece, "Piazza Municipio sarà pronta tra fine maggio e metà giugno. Centro Direzionale e Tribunale tra fine anno e inizio 2024. Eav sta andando avanti con la chiusura dell'anello dall'altra parte".

"Per la metro Linea 6 vogliamo avviare l'intera tratta da Mostra a piazza Municipio a giugno 2024, vedremo se fare tappe intermedie. Il progetto del deposito di Campegna sarà pronto tra marzo e aprile. Abbiamo chiuso un accordo con FS, perché non c'era un deposito dei treni. Abbiamo anche le risorse per i treni, con una tappa intermedia nel 2026 quando avremo una parte del deposito già pronta".

La metro 6 fino a Posillipo costerà mezzo miliardo

La metro Linea 6 arriverà fino a Posillipo. "Questa settimana – aggiunge Cosenza – sarà pubblicata la gara di progettazione per il prolungamento della Linea 6 a Posillipo, via Petrarca e Bagnoli. Una gara importantissima da 21 milioni di euro per la progettazione. Un'opera che varrà 4-500 milioni. Avremo su Linea 6 un bacino di treni molto grande, perché arriveremo a piazza San Luigi e da qui avremo un ascensore che condurrà a via Petrarca. Avremo l'ex caserma "Cesare Battisti" che potrebbe diventare un parcheggio di interscambio per chi arriva dalla Tangenziale area ovest".

Metro Linea 10 senza conducente, gara da un miliardo

L'altra grande opera pubblica in arrivo è la Metro Linea 10 che connetterà Napoli Centro, piazza Carlo III alla staziona Alta Velocità di Afragola, e avrà i treni automatici senza conducente. "Prevede investimenti per 1 miliardo e 275 milioni. Soggetto attuatore è l'Eav. Tra poche settimane avremo il progetto, la gara sarà bandita entro il 2023. Sarà di Anm. Già finanziati treni per 75 milioni dal Governo".

Tre linee di tram veloci

Nel PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile, ci sono poi 3 grandi linee tramviarie rapide, che collegheranno l'area orientale e nord di Napoli, fino a Giugliano in Campania, con le Linee metro 1 e 10. A questi si aggiunge il bus rapid transit di Napoli Est di via Argine: "Ci sono 37 milioni, è stato consegnato il progetto, siamo in conferenza servizi. Andrà da piazza Garibaldi a via Argine con un cappio attorno all'Ospedale del Mare, e al Nuovo Santobono e al Rione Incis di Ponticelli. Userà mezzi elettrici, quasi tutti in sede protetta".

Nuovo parcheggio interscambio a Fuorigrotta

L'altro grande tema riguarda la sosta. Il Comune vuole puntare sui grandi parcheggio di interscambio e alcuni parcheggi a gestione privata complementari. Nel primo caso, "ci sono i parcheggi pubblici di Miano, Regina Margherita, Secondigliano, Piscinola, ampliamento Chiaiano con Villa Nestore, Scampia con compensazione Eav, sono 650 nuovi posti interscambio". A questi si aggiungerà un "grande parcheggio di interscambio a Bagnoli-Fuorigrotta", nella ex Caserma Cesare Battisti a Cavalleggeri d'Aosta. Nei parcheggi pubblici ci saranno 2mila colonnine elettriche. Altre 180 colonnine saranno in strada.

Flotta di 260 bus elettrici

La flotta dei pullman diventerà entro il 2026 tutta elettrica. Il Comune ha avuto 180 milioni di euro per adeguare i depositi. Saranno acquistati 257 bus entro il 2026 di cui i primi 67 entro il 2024. "Dismetteremo mano a mano i bus meno sostenibili. Prenderemo autisti dalla graduatoria, 275 li prendiamo dai lavoratori interinali".

Piste ciclabili, altri 50 chilometri

Il Comune intende realizzare 50 chilometri di pista ciclabile. "Ci sono a disposizione 10 milioni dal PNRR – dice Cosenza – a cui si aggiungono altri 17 milioni. A Scampia i lavori inizieranno i autunno, già aggiudicato l'appalto. Nell'area nord occidentale a Fuorigrotta arriveranno 9 chilometri di ciclabile, c'è il progetto di fattibilità poi si farà la gara. Altri 8 chilometri di ciclabile a San Giovanni, in consegna il progetto di fattibilità economica. Poi c'è la ciclabile lato mare che passerò per l'ex depuratore di Napoli Est che sarà una grande terrazza sul mare".

Le altre Linee metro di Napoli

