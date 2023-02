Come chiedere il pacco alimentare: le istruzioni del Comune di Pollena A Pollena Trocchia torna il pacco alimentare: le domande si potranno presentare fino al 21 febbraio. Il sindaco Esposito: “Momento storico di grande crisi”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Torna il "pacco alimentare" a Pollena Trocchia: il comune della provincia di Napoli ha deciso di aiutare così nuclei familiari e cittadini in difficoltà, nell'ambito del progetto "Condividere i bisogni per condividere il senso della via”, proposto dal Banco Alimentare Campania ONLUS e al quale potranno aderire fino a settanta famiglie residenti nel comune vesuviano.

Il sindaco: "Le difficoltà economiche stanno diventando critiche"

"In questa fase storica, purtroppo", ha commentato Carlo Esposito, sindaco di Pollena Trocchia, "le difficoltà di singoli e famiglie stanno diventando ancor più critiche e sussidi come quello che proponiamo ancora una volta diventano sempre più essenziali, inserendosi nel novero degli interventi che questa Amministrazione Comunale garantisce a chi ha più bisogno", ha aggiunto ancora il primo cittadino del comune vesuviano.

Come chiedere il pacco alimentare

Per accedere, bisognerà avere un reddito ISEE inferiore o uguale a seimila euro, oppure essere già percettori del Reddito e della Pensione di Cittadinanza. Non bisognerà però essere percettori dello stesso sussidio da parte di altri enti o associazioni, ha spiegato Carmen Filosa, assessore alle Politiche sociali del comune di Pollena Trocchia. Per presentare domanda, i nuclei familiari interessati formati anche da una sola persona, dovranno presentare entro il 21 febbraio i moduli presenti sul sito del Comune di Pollena Trocchia o quelli cartacei disponibili presso l’Ufficio Politiche Sociali. Dopo la presentazione delle domande, il comune provvederà a pubblicare le graduatorie delle richieste ricevute.