Coltello puntato per rapinare un monopattino, arrestato a Giugliano Un 23enne è stato arrestato a Giugliano (Napoli): ha rubato un monopattino e ha minacciato con un coltello il proprietario.

A cura di Nico Falco

Stava rubando un monopattino parcheggiato in strada e, quando il proprietario ha cercato di fermarlo, ha tirato fuori un coltello e lo ha minacciato. Il tentativo non è però andato a buon fine: un passante ha allertato la polizia, che è intervenuta con una pattuglia e lo ha bloccato. É successo ieri pomeriggio a Giugliano, in provincia di Napoli, in manette è finito un 23enne algerino, M. I., che ha rimediato anche una denuncia in quanto irregolare sul suolo italiano.

Il furto è avvenuto lungo via Pozzo Nuovo, dove il giovane aveva adocchiato il monopattino lasciato incustodito. Lo aveva sollevato e stava scappando quando il proprietario, che era lì a pochi passi, si è accorto della manovra e lo ha inseguito. L'uomo è riuscito a raggiungerlo sul corso Campano, a poche decine di metri di distanza dal luogo del furto, e si è trovato il coltello puntato contro. É stata proprio quella lama, della lunghezza di 15 centimetri, che ha fatto scattare la chiamata alle forze dell'ordine da parte di un cittadino che stava assistendo al litigio tra i due.

La pattuglia del commissariato Villaricca-Giugliano, impegnata nei servizi di controllo di routine, è stata dirottata sul posto dalla Centrale Operativa, quando è arrivata la coppia era stata già fermata dalla Polizia Municipale. Dalle indagini è emerso l'antefatto, il coltello è stato rinvenuto poco distante, era stato gettato prima del controllo. Il 23enne è stato arrestato per rapina, reato che si è configurato quando, per scappare, ha minacciato la vittima con l'arma; dalle successive verifiche è emersa la sua irregolarità in Italia, motivo per cui è stato denunciato.