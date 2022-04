Colombe di Pasqua artigianali comprate con carte di credito clonate, due denunciati ad Ercolano Con carte di credito clonate acquistavano colombe pasquali artigianali per migliaia di euro: due persone sono state denunciate ad Ercolano (Napoli).

A cura di Nico Falco

Il meccanismo ricostruito dai carabinieri era semplice e ripetitivo: raggiravano cittadini al telefono, si facevano dare dati che avrebbero utilizzato per clonare carte di credito, acquistavano i prodotti più in voga e poi li rivendevano sotto costo. In questo caso, il "carico" era in tema col periodo: migliaia di euro di colombe pasquali artigianali, sulla carta comprate da persone residenti in varie città ma tutte da consegnare allo stesso indirizzo, ovvero l'abitazione di uno dei criminali. La truffa è stata scoperta dai carabinieri della Compagnia di Amalfi, che insieme ai colleghi della Tenenza di Ercolano hanno denunciato un 34enne e un 39enne napoletani, accusati anche di riciclaggio e possesso di documenti falsi.

Le indagini sono partite da una denuncia presentata a Roma dalla proprietaria di una carta di credito: la donna si era accorta di un addebito di oltre mille euro, utilizzati per acquistare delle colombe artigianali pregiate presso una pasticceria della Costiera Amalfitana. Spesa che non aveva riconosciuto e per la quale, ovviamente, si era rivolta alle forze dell'ordine. Dagli accertamenti dell'Arma è emerso che c'erano stati altri ordini "anomali" di colombe pasquali, effettuati con carte di credito intestate a diverse persone residenti nel centro-nord Italia, e che per tutti era stato inserito per la consegna lo stesso indirizzo, nel comune di Ercolano, in provincia di Napoli. I carabinieri hanno quindi seguito il corriere incarico della consegna e sono intervenuti al momento dello scarico dei prodotti dolciari per individuare il destinatario.

Per i due, entrambi gravati da numerosi precedenti di polizia, è scattata la perquisizione domiciliare. In casa di uno di loro è stata trovata una base operativa per le truffe: due computer, una quindicina di cellulari di vario tipo, alcune carte di credito e 80 ricevute di ricariche telefoniche. In casa, inoltre, sono stati trovati anche dei dolci, parte di un lotto che era stato già consegnato, relativo all'ordine per il quale era stata presentata la denuncia che aveva dato il via all'indagine.