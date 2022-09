Cocaina nascosta nella sorpresa dell’ovetto di cioccolato: 41enne arrestato a Napoli La droga era nascosta all’interno della tipica capsula gialla che si trova negli ovetti di cioccolato e che di solito contiene le sorprese per i bambini.

A cura di Valerio Papadia

Invece della classica sorpresa riservata ai bambini, c'era la cocaina: la sostanza stupefacente era nascosta nella classica capsula gialla contenuta negli ovetti di cioccolato in cui solitamente si trovano i giocattolini riservati ai più piccoli. La scoperta è stata effettuata dai carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Vomero a Scampia, periferia settentrionale di Napoli: i militari dell'Arma, mentre transitavano in via Monte Rosa, si sono imbattuti in un 41enne del posto già noto alle forze dell'ordine, Massimo Fico, che stava transitando a bordo della sua automobile, e lo hanno fermato.

La droga nascosta nelle capsule gialle che contengono le sorprese

I militari hanno così perquisito la vettura e il 41enne, trovandolo in possesso di 6 involucri contenenti cocaina pronta per essere spacciata e tre cellulari: la droga, come detto, era nascosta all'interno della capsule gialle tipiche delle sorprese contenute all'interno degli ovetti di cioccolato. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, così come 450 euro dei quali il 41enne è stato trovato in possesso e che vengono considerati provento dell'attività illecita: per Massimo Fico è scattato l'arresto per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio; il 41enne è in attesa di giudizio.