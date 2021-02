Un commerciante di diamanti, un gioielliere, ma anche un truffatore o un truffato: resta ancora nel mistero l'identità dell'uomo che, sabato sera, ha perso un sacchetto di diamanti nel supermercato GranGusto di via Marina, a Napoli. Il ritrovamento dei gioielli, corredati di certificato di autenticità, è stato segnalato al Comune di Napoli. A tre giorni di distanza, però, nessuno si è fatto avanti per reclamare quello che potrebbe essere un piccolo tesoro, dal valore di svariate migliaia di euro, né al supermercato né alle forze dell'ordine.

Il momento in cui l'uomo perde il sacchetto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del supermercato. Capelli grigi, alto circa un metro e settanta, indossa abiti neri e una mascherina dello stesso colore. I diamanti gli cadono mentre si sposta da un frigorifero all'altro. "I dipendenti, quando hanno trovato questo pacchetto, lo hanno aperto per vedere il contenuto e lo hanno portato in direzione – spiega a Fanpage.it Valerio Recano, direttore di GranGusto – dopo ci siamo accertati che erano dei diamanti e abbiamo fatto denuncia di ritrovamento, solo al Comune di Napoli".

L'uomo non è stato riconosciuto come cliente abituale, e nessuno è tornato nel supermercato per chiedere se avessero trovato il pacchetto. I diamanti sono al momento custoditi dalla società, domattina verranno consegnati al Comune di Napoli, che nel frattempo ha dovuto rimediare una cassaforte per tenerli al sicuro. Nel pacchetto rinvenuto non c'erano scontrini o fatture e i diamanti non sono stati esaminati ma, se originali, potrebbero valere anche diverse migliaia di euro.

La notizia del ritrovamento è riportata oggi dal Mattino. Per ora, nonostante siano passati tre giorni, nessuno è tornato nel supermercato per reclamare i diamanti e sulla loro provenienza restano quindi ancora molti interrogativi. Potrebbero essere stati persi da qualcuno che li aveva appena acquistati, o che aveva intenzione di venderli, ma non si può escludere che siano stati rubati. Come non si può escludere che si tratti in realtà di diamanti falsi, corredati da un certificato di garanzia falsificato, e che per questo motivo nessuno si sia rivolto nemmeno alle forze dell'ordine.