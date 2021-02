Ciro è Ciro Migliore. Lo è perché ha scelto di esserlo, lo è perché ha avviato un difficile percorso di accettazione di se con la volontà di iniziare quello più complesso e definitivo: la transizione. Ciro è un ragazzo trans, ma per la giustizia italiana che sul genere si riferisce solo ed esclusivamente ai documenti, egli è Cira Migliore. Dunque il giovane trans di Caivano, arrestato all'alba per spaccio di droga al Parco Verde di Caivano (Napoli), è ora detenuto a Pozzuoli, nel carcere femminile. Il fidanzato di Maria Paola, morta inseguita sullo scooter dal fratello Michele, contrario alla loro relazione, non ha completato la transizione. Quindi sui documenti – e anche sugli atti giudiziari – è una donna. È Cira Migliore, ha documenti e corpo femminile.

Sulla delicata questione della transessualità nella detenzione la legislazione italiana è carente poiché lo sono gli spazi. Più in generale possiamo dire senza timore di smentita che sono carenti gran parte dei diritti dei cosiddetti "ristretti". Cosa succede ad un trans dietro le sbarrer lo spiega bene una dispensa pubblicata nel 2013 proprio dal Dap, il Dipartimento amministrazione penitenziaria, dal titolo "Le dimensioni dell'affettività", redatta da tre vice Commissari di Polizia penitenziaria:

I transessuali appartengono ad una “categoria” a cui è riservato un trattamento del tutto peculiare, che di fatto risulta essere più limitato rispetto a quello di ogni altro detenuto. La loro condizione in carcere è problematica e difficile non solo per la particolarità dell’esperienza vissuta ma anche e soprattutto per le loro caratteristiche psicologiche e fisiche: un transessuale non può essere detenuto, per motivi contingenti, in reparti maschili (o femminili, nel caso di Ciro ndr.).

La vita detentiva, senza considerare la “sessualità sentita” dei detenuti, non aiuta a comprendere la storia di un corpo modificato o in via di trasformazione.

Imparare la “mascolinità o la femminilità” in quel contesto significa imparare rapporti di dominio o di subordinazione quasi come se fossero naturali.

Il problema è quello dell'ubicazione del detenuto: come si pone un individuo fisicamente donna, ma che si percepisce come uomo, in un carcere femminile o viceversa? Nella dispensa del Dap è raccontato l'iter seguito ad oggi, di certo non ottimale.