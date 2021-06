È ancora tutta da chiarire la vicenda occorsa nel tardo pomeriggio di ieri a Cicciano, nella provincia di Napoli, dove un uomo di 57 anni – P.N. le sue iniziali, incensurato – è stato accoltellato cinque volte mentre si trovava per strada. Stando a quanto si apprende, il 57enne stava passeggiando in via Borgo di Corpo di Cristo, a ridosso del centro storico di Cicciano, quando è stato improvvisamente avvicinato da una persona, giunta sul posto con un'automobile, che gli ha improvvisamente sferrato cinque coltellate al fianco destro; l'assalitore è poi risalito sulla vettura e ha fatto perdere le sue tracce. Il 57enne è stato invece tempestivamente soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, dove è stato ricoverato in condizioni di salute molto gravi ed è considerato in pericolo di vita.

Sul luogo dell'accadimento sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Nola, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto; i militari dell'Arma hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di video-sorveglianza della zona, nella speranza che possano rivelarsi utili ad identificare l'assalitore, che come detto è riuscito a dileguarsi subito dopo l'accoltellamento.