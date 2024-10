video suggerito

Chiuso il Nabilah, parla Iannuzzi: “Nessun sequestro, chiariremo le presunte irregolarità con il Comune” Parla l’amministratore unico del Nabilah, Luca Iannuzzi, a Fanpage.it: “Niente sigilli né sequestri, a maggio riapriremo regolarmente per la stagione estiva”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto da Nabilah / Pagina Facebook

Nessun sequestro, né sigilli: il Nabilah, storico locale dell'area flegrea, è da ieri chiuso per la sospensione della licenza in merito alle presunte irregolarità riscontrate dal Comune di Bacoli e, in ogni caso, lo sarebbe stato anche per l'ormai imminente chiusura invernale. "E siamo già pronti a chiarire le presunte irregolarità con il Comune di Bacoli, al fine di poter riottenere la licenza nel minor tempo possibile". Lo ha spiegato a Fanpage.it l'amministratore delegato di Arcadia srl, la società che gestisce il locale a due passi dalla Spiaggia Romana di Bacoli, Luca Iannuzzi, che del Nabilah è anche amministratore unico. Iannuzzi ha anche spiegato come la vicenda "è per lo più un grosso polverone mediatico, ma che non avrà credo particolari contraccolpi per l'attività o per i dipendenti".

Intervistato da Fanpage.it, l'ad Iannuzzi ha spiegato: "La parte che il Comune indica con difformità urbanistiche è meno del 10%, siamo attorno al 7% dell'intera superficie. I provvedimenti, come già detto dal primo momento, si basano su presupposti errati. La nostra società è già al lavoro per preparare tutta la documentazione necessaria e chiarire il tutto nelle sedi competenti". Nessun problema, invece, per lavoratori o clienti: "Ci troviamo nella chiusura stagionale, quindi non avremo contraccolpi in termini di eventi annullati o rinviati", ha spiegato ancora Iannuzzi, "tuttavia, siamo già al lavoro per dare sicurezza anche ai clienti che da maggio, con la riapertura stagionale, saremo pronti ad ospitare. Gli stessi lavoratori saranno regolarmente pagati. Il vero problema, in questo momento, è relativo solo al polverone mediatico che si è alzato", ha precisato ancora Iannuzzi. "Al momento non abbiamo sigilli, né sequestri, né altro: è stata sospesa la licenza per la somministrazione di cibi e bevande a causa della presunta difformità urbanistica: un atto, praticamente, dovuto. Siamo sereni, chiariremo tutto", ha concluso ancora Iannuzzi a Fanpage.it, "e saremo pronti a riaprire a maggio regolarmente".