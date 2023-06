Chiude la rampa per lavori sul viadotto, caos traffico e code tra Napoli Est e San Giorgio a Cremano Chiude la rampa di accesso del cavalcavia di via della villa Romana in direzione Ponticelli, si devono sostituire i giunti del viadotto. Caos traffico tra Napoli e San Giorgio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Chiude la rampa di accesso del cavalcavia di via della villa Romana in direzione Ponticelli, caos traffico nella zona orientale di Napoli e nella confinante cittadina di San Giorgio a Cremano. La chiusura della rampa è stata disposta per un dissesto. L'accesso al viadotto è stato chiuso con le transenne, con i tondini di ferro e le reti di nastro rosso, per consentire l'avvio dei lavori di messa in sicurezza e ripristino. "Bisogna sostituire i giunti di collegamento tra i ponti", spiega a Fanpage.it Nino Simeone, presidente della commissione Mobilità del Comune di Napoli. Al momento non si conosce la durata dei lavori.

Caos traffico e lunghe code

Il viadotto che è stato interdetto alla circolazione è molto frequentato in tutte le ore del giorno e della notte. Si tratta della rampa che sale da via delle Repubbliche Marinare e attraversa San Giorgio a Cremano, Barra e Ponticelli. Ieri sera, all'uscita degli uffici, il traffico è impazzito. Molti automobilisti, infatti, non erano a conoscenza dell'interruzione e sono rimasti imbottigliati, con lunghissime code di auto. I veicoli sono stati convogliati lungo una stradina e costretti ad uscire di nuovo in via San Martino. Una situazione che si è ripetuta anche questa mattina.

Simeone: "Vigileremo sui tempi dei lavori"

"Stiamo monitorando la situazione – conclude Nino Simeone – abbiamo chiesto di accelerare i lavori, in modo da poter ripristinare nel più breve tempo possibile la viabilità ordinaria e di installare anche contemporaneamente la segnaletica per indicare le vie alternative agli automobilisti. Si tratta di lavori urgenti e indifferibili. Ma vigileremo affinché tutto venga fatto nel più breve tempo possibile, in modo da alleviare i disagi per la cittadinanza sia di Napoli che di San Giorgio a Cremano".