Chiara Francini madrina del Carnevale di Palma Campania domenica 19 febbraio Chiara Francini star e madrina del carnevale di Palma Campania: attesa per domenica 19, per l’arrivo durante la “Messinscena” di piazza Mercato alle 16.30.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sarà Chiara Francini la star e la madrina del Carnevale di Palma Campania: l'attrice toscana, fresca di successo a Sanremo, parteciperà domenica 19 febbraio al carnevale palmese, come annunciato dall'amministrazione comunale. Durante la "Messinscena" che inizierà alle 16.30 di domenica, l'atteso arrivo dell'attrice toscana in piazza Mercato: Chiara Francini, che con il suo monologo sulla maternità sul palco dell'Ariston a Sanremo ha raccolto consensi traversali appena pochi giorni fa.

Il sindaco: "Tutto vero, Chiara Francini da Sanremo a Palma"

L'annuncio dell'arrivo di Chiara Francini era stato dato dallo stesso sindaco palmese, Nello Donnarumma, nei giorni scorsi: "È tutto vero. Chiara Francini sarà al fianco di Amadeus per condurre il Festival di Sanremo e tra una settimana sarà la madrina del nostro Carnevale, il più bello del mondo", aveva detto il sindaco, spiegando anche di fare il tifo per lei in vista della co-presentazione della serata del Festival. Domenica, per chi non potrà esserci di persona, sarà possibile vedere il carnevale su Video Nola, Partenope TV, Tele Tv Radio Ercolano, TelErcolano e Movida television.

Il programma completo

Dopo lo show del 19, il lunedì sarà il turno del Passo e dell'improvvisazione musicale delle Quadriglie. Martedì 21, invece, ci sarà lo show dei Canzonieri, con Angelo Martino e Francesca Faratro che presenteranno le Quadriglie mascherate, e che si esibiranno in nove diversi punti di Palma Campania. Special guest sarà Luigi Busà, medaglia d'oro di karate alle Olimpiadi di Tokio 2020, mentre Titti Marrone, vincitrice del premio Napoli 2023, assieme a Pino Imperatore, Pino Nazio e Patrizia Rinaldi daranno vita all'evento "Scrittori per il Carnevale", raccontando il "loro" Carnevale Palmese.