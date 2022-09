Chi ama Napoli soffre a vedere che non offre niente per i bambini Eline, cittadina belga da 16 anni a Napoli, innamorata di questa città, insegna inglese ai bimbi. E attraverso Fanpage.it denuncia: “Questa città non offre nulla per i suoi bambini”.

Quella di Napoli che non offre niente ai bambini e agli adolescenti è una storia lunga che affonda le radici nel Dopoguerra ed ha mille sfaccettature, mille punti d'analisi. Tanti coloro che ne hanno scritto o detto o che l'hanno perfino mostrato: Matilde Serao, Eduardo De Filippo, Joe Marrazzo. La situazione d'oggi, giro di boa dell'anno 2022, è sconfortante. Gli spazi sono sempre più esigui. E quando ci sono o sono degradati o sono privati, dunque a pagamento.

Eline vive a Napoli da sedici anni. Ci è arrivata dal Belgio ed esattamente da Gent, meraviglioso borgo delle Fiandre orientali.

A Fanpage.it racconta la sua storia. Ed è un romanzo d'amore a prima vista per Napoli: «Durante l'università non avevo più voglia di andare con i miei genitori in vacanza facendo trekking sugli Alpi come ogni anno e ho deciso di prendere un biglietto solo andata Bruxelles – Napoli, poi avrei visto come tornare pian piano verso nord». È stato subito amore:

Era agosto, un caldo a Napoli che non avevo mai sentito nella mia vita…. Mi sono innamorata della città, della vita qui e ho deciso di rimanere. Così, all'improvviso! Sono stati anni difficili all'inizio, per adeguarmi, per accettare tante cose, tante cose mi sono successe a Napoli che in Belgio sentivo solo in tv, potrei raccontare un libro! Ma ora ho trovato un bel equilibrio, insegno inglese ai bambini, un lavoro che adoro!

Perché Eline abbia deciso di scrivere al nostro giornale è presto detto: la voglia di denunciare quanto poco è fatto dalle Amministrazioni comunali precedenti e da quella attuale, per i bimbi di questa città.

E ribadisce: «Sono 16 anni che vivo in questa città meravigliosa, che ho scelto e che amo. Napoli è bella, unica ed insegna tanto».