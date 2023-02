“Che hai da guardare?”, in gruppo gli spaccano naso e costole: 8 denunciati a Ischia I carabinieri di Ischia hanno denunciato 8 persone per il pestaggio di un 26enne, picchiato da un gruppo di coetanei dopo una serata in discoteca.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Sarebbe partito tutto dal classico sguardo di troppo, da un'occhiata lanciata durante una serata in discoteca e che sarebbe stata recepita come un insulto, o come una sfida. Da lì, l'aggressione: in otto lo hanno accerchiato e prima lo hanno insultato e poi, una volta fuori, lo hanno massacrato. Il referto medico è quello di un pestaggio: fratture alle costole e al naso, lesioni su tutto il corpo. Storia che risale al 4 settembre 2022, e che si chiude oggi con la denuncia per 8 persone, identificate grazie alle telecamere di sorveglianza.

I presunti picchiatori, ora accusati di concorso in percosse e lesioni aggravate, hanno tra i 20 e i 24 anni, sono tutti residenti sull'isola del Golfo di Napoli; solo 3 sono incensurati, gli altri sono già noti alle forze dell'ordine. La vittima, un 26enne napoletano, secondo le ricostruzioni aveva avuto un diverbio col gruppo durante una serata in una discoteca del posto. La discussione sarebbe nata senza alcun motivo apparente, ma soltanto per un pretesto, quello di uno sguardo che sarebbe stato interpretato come un'offesa. Il primo scontro, solo verbale, c'era stato già all'interno del locale: il ragazzo era stato accerchiato e insultato. Poi, all'uscita, lo avevano seguito e aggredito.

Il 26enne era finito in ospedale, con prognosi di 30 giorni per le fratture riportate. Le indagini erano state affidate ai carabinieri della stazione di Ischia, che avevano ascoltato le testimonianze di numerosi presenti e avevano acquisito le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della discoteca. Per gli 8 i militari hanno proposto l'applicazione del provvedimento di divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di intrattenimento.