Cellulari, pc, scarpe e borse: a Napoli vanno all'asta gli oggetti smarriti all'aeroporto di Capodichino Fino al 12 marzo è possibile acquistare gli oggetti smarriti, suddivisi in lotti, dai viaggiatori all'aeroporto napoletano di Capodichino.

A cura di Valerio Papadia

Avrò preso tutto quello che mi serve? Questa è la classica domanda che tutti poniamo, soprattutto a noi stessi, prima di intraprendere un viaggio. E la risposta, purtroppo, non sempre è affermativa. Capita spesso, infatti, di dimenticare o di smarrire gli oggetti più disparati, non soltanto a casa, ma anche in aeroporto prima di imbarcarsi sul volo che ci porterà verso la destinazione prescelta. E allora ecco che a Napoli vanno all'asta gli oggetti smarriti all'aeroporto di Capodichino: fino al 12 marzo, infatti, sarà possibile partecipare a un'asta telematica per accaparrarsi gli oggetti più disparati – da quelli elettronici ai capi di abbigliamento – che i viaggiatori più disattenti hanno dimenticato nell'aeroporto partenopeo.

Sul sito ufficiale dell'aeroporto di Napoli è possibile non soltanto trovare il link per connettersi all'asta telematica – è possibile parteciparvi fino alle ore 15 del 12 marzo 2024 – ma anche trovare l'elenco dettagliati degli oggetti smarriti, che come detto sono suddivisi in lotti (gli oggetti sono dunque acquistabili in "blocco" e non singolarmente).

Gli oggetti sono davvero tantissimi: si tratta, per la maggior parte, di notebook, tablet, telefoni cellulari, ma anche lettori e-book, smartwatch, droni e macchine fotografiche. Non mancano, poi, anche trolley, borse, zaini, ma anche tantissimi capi di abbigliamento e accessori.