Cellulari e hashish nel carcere di Salerno sequestri dalla Polizia Penitenziaria Trovati due cellulari e due panetti di hashish all’interno degli armadietti dei detenuti del carcere Fuorni di Salerno. Il Sappe: “Servono nuove misure”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Cellulari ed hashish scoperti e sequestrati all'interno del Carcere Fuorni di Salerno dalla Polizia Penitenziaria. Lo ha comunicato il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe), attraverso Tiziana Guacci, vice segretario regionale per la Campania. Nel dettaglio, sono stati due i telefoni cellulari ritrovati, così come due sono i panetti di hashish rinvenuti: tutto materiale ritrovato all'interno degli armadietti utilizzati dai detenuti della sezione "Alta Sicurezza".

"Il rinvenimento è avvenuto grazie all'attenzione, allo scrupolo e alla professionalità di personale di Polizia Penitenziaria in servizio", ha spiegato Tiziana Guacci, "Sulla questione relativa all'utilizzo abusivo di telefoni cellulari e di altra strumentazione tecnologica che può permettere comunicazioni non consentite è ormai indifferibile adottare tutti quegli interventi che mettano in grado la Polizia penitenziaria di contrastare la rapida innovazione tecnologica e la continua miniaturizzazione degli apparecchi", ha aggiunto ancora Guacci, "che risultano sempre meno rilevabili con i normali strumenti di controllo". Sulla questione del ritrovamento di hashish e cellulari all'interno del carcere Fuorni di Salerno è intervenuto anche il segretario generale del Sappe, Donato Capece, spiegando che nonostante le pene previste per l'ingresso e la detenzione illecita di cellulare in carcere vadano dagli uno ai quattro anni, "il fenomeno non sembra attenuarsi". E torna a chiedere altre misure, "come la schermatura delle Sezioni detentive e degli spazi nei quali sono presenti detenuti all'uso dei telefoni cellulari e degli smartphone".